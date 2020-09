Kleine Gruppen übten, Großes Orchester spielte : Konzert trotz Proben-Abstinenz toll gemeistert

Über hundert Musikfreunde aus Eiweiler und Umgebung kamen am Sonntag an die Grosswaldhalle, als der Musikverein „In Treue fest Eiweiler“ sein erstes Konzert nach sechs Monaten Pandemie-bedingter Pause gab. Foto: Engel

Eiweiler Großes Orchester des Musikvereins Eiweiler konnte halbes Jahr nicht in seiner Gesamtheit proben, dennoch gelang Open-Air-Erfolg.

„Endlich ist es wieder soweit“, freute sich Peter Balzert, Trompeter im Musikverein „In Treue fest Eiweiler“. Alle Freunde symphonischer Blasmusik hatten vorigen Sonntag Grund zur Freude. Nach mehrmonatiger Corona-bedingter Zwangspause trat der Musikverein Eiweiler wieder vor sein Publikum, und mehr als 100 Musikfreunde waren – nach Voranmeldung – zum Parkplatz an der Grosswald-Halle gekommen, um ein wundervolles, anderthalbstündiges Freiluftkonzert zu genießen.

Seit Juni waren Proben – unter strengen Auflagen – wieder erlaubt. Zunächst konnten acht Musikerinnen und Musiker gemeinsam üben, schließlich wuchs die Gruppe auf 20. „Wir probten in Instrumenten-Gruppen, also die Blechbläser, die Holzbläser und die Schlagwerker, jeweils unter sich und nach Vorgaben der Dirigentin,“ berichtet Trompeter Siegfried Lambert. Denn alle 50 Musikerinnen und Musiker des großen Orchesters zusammen, das ging nicht. „Jetzt konnten wir wieder üben, aber wozu? – Keine Konzerte in Aussicht, alles abgesagt, Waldfest, Adventskonzert ...“ Da sei die Idee eines Open-Air-Konzertes ins Spiel gekommen.