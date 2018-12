später lesen Konzert am 4. Januar „Neuen Schreihälse“ im neuen Jahr Teilen

Die Musiker der saarländischen Band New Screamers (auf Deutsch: „Neue Schreihälse“) sind im Köllertal gute und gerne gehörte Bekannte. Das Eiweiler Schnapsheisje-Team lädt am kommenden Freitag, 4. Januar, 20 Uhr, zum Konzert mit den New Screamers in der Drei-Mann-Stammbesetzung in die Großwaldhalle ein (Hambacher Weg).