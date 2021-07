Heusweiler Gemeinderat hätte Gewerbesteuer lieber im eigenen Ort : Konkurrenzkampf um SVolt-Firmensitz?

Der Heusweiler Gemeinderat will den chinesischen Akku-Hersteller für Elektroautos überreden, den Firmensitz des künftigen Doppel-Werks nicht in Überherrn, sondern in Eiweiler anzusiedeln. Dann würde dort auch die Gewerbesteuer fließen.