Unser Leser Siegfried Giese hat die originelle Kombination in der Wiesbacher Straße entdeckt und wirft die Frage auf, ob wohl niemand für den Schaltkasten zuständig ist, der da in Schieflage geraten ist. Aber vielleicht sollte man ihn ja so lassen, und eine Touristen-Attraktion daraus machen?

