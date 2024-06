Kommunalwahl Das Minimum, um in Stadt- oder Gemeinderat zu kommen

Kommunalwahl am Sonntag: Bei den größeren Parteien und Gruppierungen geht es, natürlich, um die Anzahl der Sitze. Dass sie aber grundsätzlich wieder in die Stadt- oder Gemeinderäte einziehen, dürfte außer Frage stehen. Auch viele „kleinere“ werden es wieder schaffen, allerdings ist das kein Selbstläufer, da eine Mindestanteil an Stimmen erreicht werden muss.