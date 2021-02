Ernst gemeint oder Schaulaufen? : Klimaschutz aus Heusweiler und FDP-Kritik

Bis in die Landwirtschaft hinein und auch um viele weitere Themen soll es in dem Klimaschutzkonzept gehen, das die Gemeinde Heusweiler plant. Foto: dpa/dpaweb/A3607 Simone Neumann

Heusweiler Wie schon viele andere Kommunen in Deutschland hat nun auch die Gemeinde Heusweiler – am Donnerstagabend im Gemeinderat – den Klimanotstand ausgerufen. Die Verwaltung wird aufgefordert, ein Klimaschutzkonzept vorzulegen.

Das soll unter anderem den „Ist-Zustand“ in Bezug auf die Gemeinde enthalten, zudem verbindliche Mittel und Ziele, den in Heusweiler verursachten Kohlendioxid-Ausstoß zu senken. Bis spätestens 2050 soll die „Klimaneutralität“ erreicht werden, zudem sollen für das Jahr 2030 Zwischenziele festgeklopft werden.

Die Gemeindeverwaltung will bis Mitte des Jahres ein entsprechendes Arbeitskonzept erstellen. Das soll auflistet, wie Gemeinde den Klimaschutz in eigener Verantwortung verbessern kann. Diese Vorschläge werden dann dem Gemeinderat zur Beratung vorgelegt. Das Klimaschutzkonzept wird sich aller Voraussicht nach mit einer ganzen Reihe von Themen befassen, wie Verkehr, erneuerbare Energien, Wärme und Gebäudebestand. Ziele in Sachen Verkehr sind ein attraktives ÖPNV-Angebot, mehr Sicherheit für Radfahrer sowie konsequentes Fördern der Elektromobilität. Zudem sollen hohe energetische Standards beim kommunalen Wohnungsbau und bei der Sanierung gemeindeeigener Gebäude gelten.