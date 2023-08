Das wird lustig Kinderolympiade und Familienwettkampf in Holz

Die lange Veranstaltungs-Pause habe man genutzt „und die Veranstaltung etwas aufgepeppt“, schildert Kathrin Gaschler, eine der Übungsleiterinnen des Vereins. „Vom Kind über die Eltern bis zu den Großeltern, Tante, Onkel, Paten, Freunde, alle können am Familienwettkampf teilnehmen und sind herzlich Willkommen.“ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die 6. „Kinderolympiade“ richtet sich in etwa an Kindergarten- und Grundschulkinder. Die Abteilungen des Vereins, die Jugendarbeit betreiben – also Eltern- und Kindturnen, Kinderturnen, Gerätturnen, Volleyball und Karate – errichten je zwei Stationen in zwei Schwierigkeitsstufen, die zum Sport der Abteilung passen.