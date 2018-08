später lesen Tat in Niedersalbach Kennzeichen von Motorrad gestohlen FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Ein unbekannter Dieb entwendete das Nummernschild eines Motorrades, das in der Straße In der Klink in Niedersalbach abgestellt war. Die Tat muss sich irgendwann zwischen Samstag, 11. August, 16.30 Uhr, und Sonntag, 12. August, 20 Uhr, ereignet haben.