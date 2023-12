Freiwillige Feuerwehr Kampfabstimmung bei Heusweiler Feuerwehr

Vor Eintritt in den Wahlvorgang zog Bürgermeister Thomas Redelberger Bilanz: „In den letzten Jahren hat sich bei der Feuerwehr viel bewegt.“ Die Heusweiler Wehr hat 237 aktive Mitglieder, darunter 15 Frauen. Löschbezirke waren zusammengelegt worden, zwei neue Gerätehäuser – in Hirtel und Kutzhof – wurden gebaut und fünf weitere renoviert. Viele Fahrzeuge sowie Ausrüstungsgegenstände wurden angeschafft. „Die Feuerwehr ist zur größten Haushaltsposition in der Gemeinde geworden und hat ein Ansehen, das sich im Regionalverband und vielleicht sogar im ganzen Saarland sehen lassen kann“, so der Bürgermeister.