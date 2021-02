Wer sah den Täter in Heusweiler? : Jugendlicher schlägt Heckscheibe ein

Heusweiler Blinde Zerstörungswut in der Bergstraße: Die Polizei sucht einen jungen Mann, der am Montagabend eine Autoscheibe zertrümmerte.

Ein unbekannter Täter hat am Montag, 15. Februar, gegen 21 Uhr die Heckscheibe eines weißen Ford Transit in der Bergstraße in Heusweiler mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der Täter entfernte sich daraufhin zu Fuß in Richtung Illinger Straße. Bei dem Täter soll es sich um einen jungen Mann im Alter zwischen 16 und 18 Jahren handeln, der dunkle Kleidung und eine Basecap trug. Er hatte eine Umhängetasche dabei. Das teilt die Polizeiinspektion Völklingen mit.