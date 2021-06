Judith Hoffmann, Dirigentin des Musikvereins Eiweiler : Ihren Dirigierstab bekam sie von ihrem Vater

Heusweiler/Saarwelllingen Judith Hoffmann steht am Pult des Musikvereins Eiweiler. Sie bewarb sich schon kurz vor dem Abitur und ist bis heute dabei.

Judith Hoffmann spielt selbst Klavier und Querflöte, in Eiweiler konzentriert sie sich aber ausschließlich aufs Dirigieren. Ob Probe oder Konzert – die Freude am gemeinsamen Musizieren steht im Vordergrund. „Ich bin dankbar, dass mir die Musiker die Chance gegeben haben, mich mit ihnen gemeinsam zu entwickeln“, erklärt Hoffmann.

Judith Hoffmann lebt mit ihrer Familie in Saarwellingen. Ihre Eltern sind Mitglied im Orchester, der Vater spielt Fagott, die Mutter bläst das Tenorhorn. Ehemann Mathias Hoffmann ist Vorsitzender des Vereins. Doch nicht alles im Leben der zweifachen Mutter dreht sich um die Musik. Die promovierte Chemikerin arbeitet am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland. In ihrer Freizeit hält sie den großen Garten in Schuss. „Und ich nähe sehr gern“, sagt Judith Hoffmann.