Auszeichnung für Interessengemeinschaft : Sie machen Lummerschied lebenswerter

Heusweiler-Lummerschied Interessengemeinschaft aus Heusweiler freut sich über den Landessieg beim Deutschen Nachbarschaftspreis.

Um diesem Trend entgegenzusteuern schlossen sich im April 2014 engagierte Einwohner von Lummerschied zusammen und gründeten im damals noch geöffneten Gasthaus Dorfkrug die IGPL. Von Anfang an waren die Ziele klar definiert, sagt der Vorsitzende des Vereins, Bernd Hoffmann. „Wir wollen erreichen, dass in unserem 680 Einwohner zählenden Ort das Vereinsleben aktiviert, die Dorfgemeinschaft gestärkt und bestehende Missstände beseitigt werden.“ Nach sechs Jahren kontinuierlicher Arbeit erhielt die IGPL für das bisher gezeigte soziale und gemeinnützige Engagement jetzt den Lohn: Den Landessieg beim Wettbewerb der Stiftung „nebenan.de“. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert. „Das Geld können wir gut gebrauchen“, meint Hoffmann. Denn neben den vielen Projekten, die in den vergangenen Jahren abgearbeitet wurden, gebe es noch viel zu tun. So haben sich die Aktivisten von Pro Lummerschied nun den Verkehr auf die Agenda gesetzt. Die IGPL will sich für Lärmschutzmaßnahmen entlang der Autobahn, den Bau eines Kreisverkehrs am Unfallschwerpunkt Kreuzung L 265/ L 266 und für einen Fußgängerüberweg einsetzen und die Sportanlagen ertüchtigen. Ferner wollen sich die Lummerschieder für den „Rückbau“ der RAG-Schachtanlage starkmachen, dem eher ungeliebten Wahrzeichen des Ortes.