17 Kilometer durch Heusweiler : Neue Wanderroute über die Kutzhofer Alpen

Heusweiler Der 7-Dörfer-Weg in der Gemeinde Heusweiler geht über insgesamt 17 Kilometer. Jetzt wurde die Tour erstmals offiziell vorgestellt.

Über die Höhenstraße geht es dann nach Numborn und vorbei am Handwerkerpark zurück nach Berschweiler. „Es ist eine anspruchsvolle Tour, nicht so sehr von den Höhenmetern her, sondern wegen ihrer Länge“, sagte Peter Paulus. Die Gemeindeverwaltung musste zunächst einige Hürden nehmen. So führt der Wanderweg in Kutzhof über eine Viehweide. Mit dem Eigentümer habe man sich verständigen können. „Die Ausbildungs- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft (ABG) Heusweiler/Riegelsberg hat zwölf Wandertörchen gebaut, durch die man problemlos die Weide passieren kann“, sagt Paulus.