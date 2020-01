Polizei sucht Zeugen : Täter bewerfen Autos mit Steinen und schlagen auf die Fahrzeuge ein

Ein Fall von Sachbeschädigung auf dem Gelände einer Firma in Heusweiler beschäftigt die Polizei. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Heusweiler Die Polizei ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung auf dem Gelände einer Firma in Heusweiler. Unbekannte haben dort drei Fahrzeuge demoliert.

Unbekannte Täter haben auf dem Gelände einer Firma in der Numborner Straße in Heusweiler in der Nacht von Freitag auf Samstag drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Völklingen haben die Täter Kieselsteine auf die Fahrzeuge geworfen. Zudem haben sie auf die Autos mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen um die 5000 Euro.