In Baugrube neun 100-Kilo-Granaten aus Krieg gefunden

Schreck für Bauarbeiter in Heusweiler: Beim Ausheben einer Baugrube am gestrigen Montag in der Illinger Straße kam eine 100 Kilo schwere Granate aus dem Zweiten Weltkrieg zum Vorschein. Der Kampfmittelräumdienst wurde hinzugezogen und entdeckte acht weitere Granaten von gleicher Größe. „Die Granaten wurden durch den Kampfmittelräumdienst gesichert und abtransportiert. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit“, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Köllertal.