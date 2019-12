Immer weniger Züchter : Mümmelmänner rücken zusammen

Der Kleintierzuchtverein Wahlschied richtete am Wochenende in der Sport- und Kulturhalle die Kreis-Kaninchenschau für Saarbrücken-Ost und Neunkirchen aus. Eigens für 21 Mädchen und Jungs des örtlichen Kindergartens wurde schon am Freitag geöffnet. Foto: Engel

Heusweiler Bei der Kaninchen-Schau in Wahlschied traten erstmals – mit 283 Tieren – zwei Züchter-Kreise gemeinsam an.

283 Kaninchen in 40 Rassen waren am Wochenende bei der ersten gemeinsamen Schau der Züchter-Kreise Saarbrücken-Ost und Neunkirchen in Heusweiler- Wahlschied zu bewundern. Das Zusammenrücken hat allerdings auch einen nicht so erfreulichen Grund, wie Siegbert Wahlster vom Veranstalter SR 26 Wahlschied schilderte: „Es gibt immer weniger Züchter und damit immer weniger Zuchttiere. Eine Schau soll aber etwas darstellen, deshalb haben wir uns entschlossen, unsere schönsten Tiere gemeinsam auszustellen.“ Und die Besucher konnten wirklich sehr viele wunderschöne Kaninchen anschauen, füttern und streicheln, was besonders die Kinder begeisterte.