Familienfreundlicher : Im Heusweiler Rat geht’s um neue Kita-Öffnungszeit

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Heusweiler Gibt es bald einen Schichtdienst in einem der Heusweiler Kindergärten? Diese Frage wird in der Sitzung des Heusweiler Gemeinderates am Donnerstag, 24. März, 18.30 Uhr, in der Kulturhalle beantwortet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fredy Dittgen

Wie berichtet, möchte die Gemeinde, um den Familien eine bessere Urlaubsplanung zu ermöglichen, anbieten, Kinder auch in den bisher üblichen Schließzeiten einer Kita – also innerhalb von Ferien, aber auch zu bisher nicht angebotenen Uhrzeiten – in einer der anderen Kitas ohne weitere Kosten zu betreuen.

Im Juli beauftragte der Rat die Verwaltung deshalb einstimmig, bei den Eltern der Kinder abzufragen, ob es Bedarf für eine Kinderbetreuung vor 7 Uhr und nach 17 Uhr gibt. Das Ergebnis dieser Befragung sowie ein Konzept, wie eine Erweiterung der Öffnungszeiten aussehen könnte, wird nun vorgestellt.