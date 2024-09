Gute Nachricht für Konzertfreunde Im „Heusweiler Filmtheater“ geht’s weiter

Gute Nachricht für Konzert- und Kulturliebhaber: Das „Heusweiler Filmtheater“, in dem es seit dem Tod des Betreibers „Mister Kino“ Leo Schönhofen im vorigen Dezember keine Veranstaltung mehr gegeben hatte, wird wieder für Konzerte genutzt. Doch der Reihe nach: Vorigen Sonntag gab es wohl kaum jemand, der glücklicher war als Christa Schönhofen. Ihr Heusweiler Kino empfing wieder Gäste – nicht für einen Film, sondern für ein Konzert der Aktion Kultur Heusweiler. „Ich bin so froh, dass wieder Leben in unser Kino einzieht“, freute sich Christa Schönhofen.