Gemeinderatswahl in Heusweiler Interessengemeinschaft IDAL gewinnt auf Anhieb vier Sitze

Die SPD verbesserte ihr Ergebnis von 2019 (29,2 Prozent) zwar marginal um 0,6 Prozent auf 29,8 Prozent, bleibt aber bei 10 Sitzen, während die CDU mit 32,1 Prozent (2019: 33,4 Prozent) einen Sitz verlor. Ebenfalls einen Sitz büßten die Grünen ein, die mit 4,4 Prozent (2019: 6,8 Prozent) nur noch einen Sitz im Gemeinderat haben. „Wir haben nicht damit gerechnet, auf Gemeindeebene so viele Stimmen zu bekommen und sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden“, sagte IDAL-Spitzenkandidat Horst Saar. Werner Kaninke (AfD) nannte das Ergebnis seiner Partei „fantastisch“. „Das ist mehr als wir erhofft hatten. Damit kommen wir jetzt auch in die Gemeinderatsausschüsse, was uns in der vergangenen Legislaturperiode nicht möglich war.“ Oliver Luksic (FDP) freute sich, dass seine Fraktion „in einem schwierigen Umfeld“ zulegen und ein Mandat hinzugewinnen konnte. „Die Kommunalwahl ist eine Personenwahl“, betonte Luksic. Wobei er den Wahlerfolg seiner Fraktion – ohne es auszusprechen – sicher auch auf seine Anstrengungen als Bundestagsabgeordneter für die Gemeinde Heusweiler zurückführt. Stefan Schmidt (SPD) bedauerte, dass es seiner Partei nicht gelungen sei, die neue Nummer eins in Heusweiler zu werden. „Aber wir sind froh, im Gegensatz zur CDU, zugelegt und den Abstand zur CDU verkürzt zu haben.“