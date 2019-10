Giftköder ausgelegt : Hunde-Hasser in Heusweiler – Mehrere Tiere an Gift verendet

Hunde-Hasser in Heusweiler – Mehrere Tiere an Gift verendet

Heusweiler/Regionalverband Unter Tierfreunden wächst die Angst vor dem nächsten Köder am Straßenrand. Ein Warner bekam auf seine Flugblatttaktion einen widerliche Antwort.

In den vergangenen Wochen sind in Heusweiler und Umgebung vermehrt Giftköder ausgelegt und dadurch auch Hunde vergiftet worden. Mindestens zwei haben diese Köder aufgenommen und sind verendet. Zur Sprache kamen die Vorfälle in der jüngsten Sitzung des Heusweiler Ortsrates. Wie Ortsvorsteher Helmut Maas (CDU) sagte, hatte sich Mitte September eine Frau aus der Holzer Straße im Ortsteil Dilsburg an ihn gewandt und berichtet, dass sie mit ihrem Hund im Dilsburger Gewerbegebiet auf dem Pfarrer-Ruf-Weg unterwegs war. Der Hund fraß etwas, das am Wegrand lag, musste später wegen Erbrechen und Blut im Stuhl in eine Tierklinik gebracht werden, wo der Arzt ihn retten konnte. 2400 Euro musste die Hundehalterin für die Rettung ihres Tieres bezahlen.