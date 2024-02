Amateurtheater Bühnenkönner erzählen stark von Schuld

Nun hat von Schirach einen klangvollen Namen, der renommierten Schauspielhäusern volle Säle garantiert – war’s da für einen kleinen Amateurverein schwierig, an die Rechte zu kommen? „Gar nicht“, sagt Meier strahlend, der mit dem Verlag Kiepenheuer & Witsch verhandelte. Die Kosten für die Rechte übernimmt der Verband Saarländischer Amateurtheater (VSAT), der einen Proberaum in Heusweiler zur Verfügung stellt. Hauptsächlich geprobt wird allerdings in der Hohenbergschule Homburg, wo das Traditionsensemble seit Jahren heimisch ist und aus der Beletage bald in einen frisch renovierten Raum im Erdgeschoss umziehen darf. Um allen Bedürfnissen seiner Mitglieder gerecht werden zu können, hat sich das Homburger Amateur Theater in diesem Jahr gesplittet: Die eine Hälfte des Ensembles spielt Boulevard; die Premiere von Ray Cooneys „Cash oder Ewig rauschen die Gelder“ ist für den 19. und 20. April geplant. Und die anderen wollten gern ein Kriminalstück machen, aber eben nichts Abgedroschenes, erläutert Both – deswegen fiel die Wahl auf von Schirach. Zumal dessen Name zieht. Und seine Stücke weder Schwarzweiß-Malerei betreiben noch reflexhafte Urteile fällen, sondern die Frage nach Schuld differenziert betrachten.