Keine Brüderlichkeit bei St.-Martins-Frage Es gibt ihn noch, den Holzer Ortsrat

Im Holzer Ortsrat gibt es Knatsch zwischen der CDU-Fraktion und Ortsvorsteher Sascha Mund (SPD). Der Grund: Im vorigen Oktober sollte im öffentlichen Teil der Ratssitzung über die Verwendung des Ortsratsbudgets beraten werden, also über die kleine Summe, die von der übergeordneten Gemeinde Heusweiler für kleinere Aktivitäten zur Verfügung gestellt wird. Unter anderem ging es darum, ob die CDU wieder einen Zuschuss für das Organisieren des Martinsumzugs erhält. Doch Ortsvorsteher Mund verschob den Tagesordnungspunkt in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung. Dies sei rechtswidrig gewesen, sagt die CDU, der Punkt hätte öffentlich behandelt werden müssen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hartmut Bauer schaltete die Kommunalaufsicht ein, die Bauer recht gab und den Ortsvorsteher rügte, weil er „den Öffentlichkeitsgrundsatz“ verletzt habe (die SZ berichtete). Seit dieser Sitzung – also seit rund einem halben Jahr – gab es keine weitere Ortsratssitzung mehr. Sehr zum Ärger von CDU und FDP.