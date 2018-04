später lesen Getränke geklaut Holz: Täter brechen in katholisches Pfarrheim ein FOTO: Friso Gentsch / dpa FOTO: Friso Gentsch / dpa Teilen

Ins Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde Holz ist eingebrochen worden. Die Tat geschah zwischen Karfreitag, 18.30 Uhr, und Ostersamstag, 9 Uhr, meldet die Polizei. Zunächst hatten die Täter vergeblich versucht, eine Nebeneingangstür aufzuhebeln. Schließlich gelangten sie über ein Fenster an der Gebäudeseite ins Pfarrheim. Dort klauten sie Getränke. Die Täter brachten an der Fassade noch ein Graffiti an und beschädigten eine Eternitplatte. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.