Offenbar großes Interesse an Bürgermeisterwahl : Hohes Briefwahlaufkommen in Heusweiler

Hohes Briefwahlaufkommen in Heusweiler

Offenbar großes Interesse an Bürgermeisterwahl

Heusweiler In Heusweiler deutet die Briefwahlbeteiligung auf ein reges Wahlinteresse unter den rund 18000 Einwohnern hin: Bis Freitag, 18 Uhr, mussten die Briefwahlen abgegeben sein. Um 16.45 Uhr waren 3865 ausgestellt.

Davon resultierten über 3200 aus den Briefwahlen, die bereits zum ersten Wahlgang beantragt worden waren, über 600 kamen somit in den vergangenen zwei Wochen hinzu. In der Köllertal-Gemeinde Heusweiler treten Amtsinhaber Thomas Redelberger (CDU) und Herausforderer Stefan Schmidt (SPD) an.