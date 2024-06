Geschichte Wanderung durch 800 Jahre Berschweiler Dorfgeschichte

Mit einem Spaziergang durch den Ort startete der Heusweiler Ortsteil Berschweiler in das Jubiläumsjahr seines 800-jährigen Bestehens – oder besser gesagt: in das Jubiläumsjahr seiner ersten urkundlichen Erwähnung, die so möglich, aber noch nicht mit allerletzter Gewissheit geklärt ist (wir berichteten). Veranstalter war der Förderverein Ölmühle Berschweiler.