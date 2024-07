Kutzhof Trotz Wahlsieg hat „IDAL“ in Kutzhof das Nachsehen

In der konstituierenden Sitzung des Kutzhofer Ortsrates wurde Michael Jakob (CDU) erneut zum Ortsvorsteher gewählt. Für den 72-jährigen pensionierten Kriminalbeamten stimmten in geheimer Wahl vier Ratsmitglieder. Sein Gegenkandidat Horst Saar (IDAL, „Im Dorf aktiv leben“) erhielt drei Stimmen. Ein Ergebnis, das von mehreren der rund 50 Gäste im Kutzhofer Feuerwehrhaus grummelnd kommentiert wurde. Schon zu Beginn, in der Einwohnerfragestunde, wurde Jakob mehrfach aufgefordert, nicht mehr zu kandidieren. Begründung: Die CDU hatte bei der Kommunalwahl unter Jakob ihre absolute Mehrheit verloren und war hinter die Bürgerinitiative IDAL zurückgefallen. Deshalb müsse die IDAL den neuen Ortsvorsteher stellen.