Nachruf Heusweiler Politiker Gerd Werner verstorben

Gemeinsam mit Orts- und Gemeinderat hat Gerd Werner im Laufe der Jahrzehnte wichtige Impulse zur Entwicklung seiner Gemeinde gegeben. So hat er sich beispielsweise immer aktiv für den Hochwasserschutz und die Verkehrssicherheit eingesetzt. Gerd Werner wohnte in der Hommersbach, absolvierte nach seinem Abitur am Saarbrücker Gymnasium am Schluss ein Studium an der Universität des Saarlandes und arbeitet bis zu seinem Renteneintritt bei einem Bio-Pharmaunternehmen als Medical Sales Representative (Phrama-Berater).