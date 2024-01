Katholiche Kirche: Wieder Pfarreien-Fusion im Saarland Aus sieben Pfarreien wird eine

Aus sieben und zwei mach eins: Am kommenden Sonntag feiert die neue Groß-Pfarrei „Oberes Köllertal Heilige Familie“ ihre Fusion, mit einem Gründungsgottesdienst um 15 Uhr in der Pfarrkirche „Mariä Heimsuchung“ in Heusweiler. Damit setzt der Prozess des Zusammenwachsens der katholischen Pfarreien im Köllertal seine rasante Entwicklung fort. Bis Ende 2023 bestand die bisherige Pfarreiengemeinschaft (PG) Heusweiler aus den vier Pfarreien „Mariä Heimsuchung“ (Heusweiler), „St. Erasmus“ (Eiweiler), „St. Josef“ (Holz) und „St. Jakobus“ (Kutzhof). Zur bisherigen Pfarreiengemeinschaft Riegelsberg/Köllerbach gehörten die drei Pfarreien „Herz Jesu“ (Köllerbach), „St. Josef“ (Riegelsberg) und „St. Matthias“ (Riegelsberg). Macht zusammen sieben Pfarreien, beziehungsweise zwei Pfarreiengemeinschaften.