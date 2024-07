Erste Sitzung nach Kommunalwahl Polit-Drama in Heusweiler – Ortsvorsteher-Wahl droht AfD-Eklat

Das bedeutet Höchst-Spannung. Denn knapper könnte ein Ergebnis kaum ausfallen. So blicken Beobachter und Politiker gleichermaßen auf eine Sitzung, die über den neuen Ortsvorsteher in Heusweiler (Regionalverband Saarbrücken) entscheidet. Was alle Seiten seit Wochen beschäftigt: Einer Partei kommt besondere Aufmerksamkeit zu, was CDU und SPD eigentlich vermeiden wollen. Das Interesse an dieser Wahl geht längst über die Dorfgrenzen hinaus und beschäftigt mittlerweile auch die Landespolitik.