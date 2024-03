Dorfjubiläu für Heusweiler Ortsteil 800 Jahre Berschweiler? – Vielleicht doch!

Wenn Berschweiler zum tatsächlich erstmals im Jahr 1224 urkundlich Erwähnung gefunden haben sollte, wäre das gut. Gut für Berschweiler selbst, wo eine 800-Jahr-Feier geplant ist – und gut für die Gemeinde Heusweiler, die sich die Feier in dem Ortsteils 2500 Euro kosten lässt. Schlecht bestellt ist es dagegen mit dem Beleg für diese Erstnennung, wie wir bereits erklärt hatten. Statt schwarz auf weiß in einer Urkunde, findet sich das Jahr 1224 nämlich nur als beiläufiger Vermerk in einem gut 100 Jahre altem Buch eines Ortsschulinspektors, das für Schule und Haus gedacht war – also nicht gerade für heimatkundliche Grundlagenforschung.