Handschellen klicken in Heusweiler : Übermut bringt Gesuchten ins Gefängnis

Den Förderturm Schacht Dilsburg in Heusweiler nutzte ein per Haftbefehl gesuchter 24-Jäjriger, um sein Mütchen zu kühlen – mit Folgen. Foto: Iris Maurer

Heusweiler Mit Haftbefehl gesuchter Saarbrücker klettert in Heusweiler unter Drogeneinfluss auf Förderturm.

Ein mit Haftbefehl gesuchter 24-jähriger Saarbrücker hat sich am Donnerstag in Heusweiler noch tiefer in unerlaubte Machenschaften verstrickt. Wie die Polizei berichtet, begann alles mit einem Anruf in der Völklinger Dienststelle: Ein Zeuge teilte mit, dass mehrere Heranwachsende, die mit einem Auto gekommen waren, auf den Förderturm des ehemaligen Schachts Dilsburg geklettert seien und sich noch an der Schachtanlage aufhielten. Vor Ort traf die Polizei auf drei Personen, darunter auch der 24-jährige Fahrzeugführ, bei dem „Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln“ festgestellt wurden, zudem war er – mit einem Wert von über 1,1 Promille – leicht alkoholisiert, heißt es im Polizeibericht. Die Überprüfung ergab zudem, dass gegen den jungen Mann besagter Haftbefehl vorlag. Das war aber noch nicht alles, denn für den graue Ford, mit dem er unterwegs gewesen war, lag keine Zulassung vor und er war auch nicht versichert. In der Polizeiinspektion Völklingen wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen, dann wurde er der Justizvollzugsanstalt überstellt.