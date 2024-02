Leseförderung Heusweiler Lions organisieren „Bücherturm“

Gegen eine freiwillige Spende kann jeder – während der Geschäftszeiten des Marktes – ein Buch oder mehrere Bücher aus dem Turm mitnehmen. Wie Lions-Präsident Dr. Georg Prinz sagte, wird mit dem Spendengeld die Leseförderung in den Heusweiler Grundschulen unterstützt. „Damit setzen wir nach unserer Bücherlesewoche Ende Januar in Holz und dem kulinarischen Büchermarkt in Bietschied, der dort traditionell im November im Spargelhof stattfindet, die Leseförderung ein weiteres Mal praxisnah um“, so Prinz. Er wies darauf hin, dass vor wenigen Tagen schon ein erster Bücherturm im Kaufland Riegelsberg aufgestellt wurde. Ein dritter Bücherturm werde noch im Frühjahr am Spargelhof Bernauer in Bietschied aufgestellt.