Ein Service ist zurückgekehrt Holz hat wieder eine Postfiliale

Im August vorigen Jahres musste die damalige Postfiliale in der Heusweiler Straße wegen eines Todesfalls schließen. Vor allem die Bewohner des Holzer Seniorenheims Benevit in der Alleestraße waren von dieser Schließung massiv betroffen. Sie waren nicht so mobil, wie die meisten Holzer Bürgerinnen und Bürger, die ihre Postgeschäfte auch in Wahlschied oder Heusweiler erledigen konnten.