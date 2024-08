Holz Ein ganzes Dorf wird zum Flohmarkt

Mit dem ersten Holzer Dorfflohmarkt steigt am Sonntag, 1. September, 11 bis 16 Uhr, ein Ereignis, das es im Köllertal noch nicht gegeben hat. „In anderen Bundesländern wird so etwas häufiger gemacht, im Saarland ist es noch relativ überschaubar“, sagt Jonas Jacobs vom Fußballverein SV Holz/Wahlschied. So gab es vorigen Oktober einen ersten Dorfflohmarkt in Urexweiler (Marpingen) mit 40 Teilnehmern. Im Heusweiler Ortsteil Holz werden es mindestens fast dreimal so viele sein.