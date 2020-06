Kommunalpolitik : Heusweiler Gemeinderat tagt am Donnerstag

Auch um einen geplanten Solarpark entlang der A8 in den Ortsteilen Kutzhof und Eiweiler geht es in der Sitzung des Heusweiler Gemeinderates (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Heusweiler Bauvorhaben und neue Wohngebiete beschäftigen den Heusweiler Gemeinderat am Donnerstag, 25. Juni.

Der Heusweiler Gemeinderat trifft sich am Donnerstag, 25. Juni, ab 18.30 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses. Im öffentlichen Teil stehen wichtige Baumaßnahmen im Mittelpunkt. So sollen auf Wunsch der Verwaltung und der betroffenen Ortsräte Bebauungspläne aufgestellt werden. Zum einen für ein Seniorenwohn- und Pflegeheim mit angeschlossener Kindertagesstätte in der Heusweiler Schillerstraße. Zum anderen für einen Solarpark entlang der A8 in den Ortsteilen Kutzhof und Eiweiler.

Außerdem behandelt der Rat die Stellungnahmen zum Erschließen kleiner Wohngebiete am Holzer Westfeld, am Ziegelhütter Weg in Berschweiler sowie an der Dilsburger Grundschule. Zu erwarten ist auch eine Debatte über die Elternbeiträge für die gemeindlichen Kindergärten und Kindertagesstätten. Die Verwaltung und der Notausschuss des Gemeinderates schlagen vor, diese Beiträge ab dem 1. August zu senken. Außerdem werden zwei Anträge der SPD behandelt. Dabei geht es um ein Nahwärmekonzept im Bereich des Holzer Westfeldes sowie um eine Öffnung der Hallen in den Ferien. Der Gemeinderatssitzung vorgeschaltet ist eine Einwohnerfragestunde.