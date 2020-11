St. Martin in Heusweiler : Kleine Spaziergänge statt großem Martins-Umzug

St. Martin in Corona-Zeiten: Viviana, Luana und Julie waren in Heusweiler mit den Eltern am Markt unterwegs. Foto: Engel

Heusweiler Auch ohne Fest, das wegen Corona ausfallen musste, leuchteten in Heusweiler die bunten Laternen.

Im Regionalverband sind die klassischen St.-Martins-Umzüge abgesagt, allerdings wird mancherorts eine kleine, Corona-konforme Alternative angeboten. Wie etwa am Mittwochabend in Heusweiler. Dort hatte die Facebook-Gruppe „Heusweiler Bürger helfen Bürgern“ unter dem Motto „Tragt in die Welt nun ein Licht“ dazu aufgerufen, die Gemeinde am Martinstag bunt erstrahlen zu lassen. Die Bürger sollten Lichter und Laternen in Türen und Fenster stellen und ab 18 Uhr Spaziergänge im Familienkreis unternehmen.