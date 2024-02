Fastnacht in Heusweiler Eins mit Sternchen für Niedersalbach

Böse, böse, böse: Frauen haben nur vier Gehirnzellen – für jede Herdplatte eine. Nutella ist quasi Salat – es besteht zu 80 Prozent aus Pflanzenfett. Der Unterschied zwischen einem Auto und Klopapier? Ein Auto kann man gebraucht kaufen. Das waren nur ein paar der närrischen Weisheiten, die die Niedersalbacher Narren (NN) am Freitag- und Samstagabend bei ihren Kappensitzungen im ausverkauften Bürgerhaus unters Volk brachten. Dabei bewiesen die NN einmal mehr, dass sie zum Besten gehören, was die saarländische Fastnacht zu bieten hat. Keine einzige der 19 Programm-Nummern – alle mit eigenen Akteuren – war „so lala“. Alle waren gut, drei davon sogar sensationell gut. So die Casting-Show von „Alexa und Ida“ (Lara Kannengießer und Kerstin Forster). Alexas Tussi-Sprache, Idas Song „Ich will keine Schokolade“, Alexas völlig schriller Song „Für Dich schiebe ich die Wolken weiter“, die perfekt synchrone Tanznummer der Beiden und die Wortgefechte waren zum Wegschreien. Beispiel: „Tot sein is soooo schlimm! Nich für sich sellba, aba für die andern“, meinte Alexa. Woraufhin Ida trocken erwiderte: „Wenn man blöd ist, ist es genauso.“ Ihrer Show standen „De Kurz un de Long“ (Michael Baer und Bürgermeister Thomas Redelberger) kaum nach. Sie überraschen jedes Jahr mit völlig verrückten Nummern, diesmal hatten sie sich eine Magier-Show ausgedacht, bei der Redelberger die süße, aber ein wenig verpeilte Assistentin des Magiers spielte. Das närrische Volk lachte Tränen. Und dann gibt es ja noch die Läster-Ehepaare mit Ortsvorsteher Bruno Lesch und Ehefrau Sibylle sowie NN-Ehrenpräsident Luggi Andres und Ehefrau Steffi. Ihre Zänkereien und Sticheleien sind keine Büttenreden, sondern Comedy pur. Vor allem, wenn Bruno seine Sibylle attackiert. „Was muss ich tragen, um Dir zu gefallen?“, fragte Sibylle verzweifelt. Daraufhin Bruno: „E Kaschde Bier.“ Oder wenn sie ihre Trinksprüche proklamieren: „E Bierche the Day keeps the Scheißdreck away.“