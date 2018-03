Heusweiler Bauhof ist im Streik

Nachdem die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst am Dienstagabend ergebnislos vertagt wurden, will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Welle ganztägiger Warnstreiks wird diesen Freitag auch die Gemeinde Heusweiler erfassen. Genauer gesagt: den Bauhof. Dort werden sich 25 bis 30 Mitarbeiter am Ausstand beteiligen und zur Kundgebung in Saarbrücken (auf dem ZKE-Gelände) fahren. Das kündigt Stefan Schorr an, der für Verdi an der jüngsten Tarifrunde in Potsdam teilnahm.

(me)