Saarland Schock-Moment in Heusweiler – 750-Kilo-Kirchenglocke stürzt ab (mit Fotos)

Eine Kirchenglocke ist am Sonntagmorgen in Heusweiler im Saarland abgestürzt. Gegen 10 Uhr sollte die Glocke die Gläubigen zum Gottesdienst in die Heusweiler Kirche Mariä Himmelfahrt rufen. „Kurz nach dem Einschalten hat sich eine Kette der Glocke in der Führung verfangen und hat diese schlagartig gebremst“, sagte Ulrich Müller, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Pfarrgemeinde Mariä Heimsuchung, am Sonntagabend unserer Zeitung.