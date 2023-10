Feuerwehr und Polizei sind noch im Einsatz Brennende Heuballen halten Feuerwehr in Heusweiler auf Trab

Heusweiler · Auf dem Gelände eines Hofs in Heusweiler sind Heuballen in Brand geraten. Aktuell sind Feuerwehr und Polizei vor Ort. Was bislang bekannt ist.

10.10.2023, 18:56 Uhr

Foto: dpa/Marcel Kusch