Hilfe dringend gesucht Harte Schicksalsschläge für Familie aus Heusweiler

Die Familie wohnt in einem renovierungsbedürftigen Haus, das Sandra Muccios früh verwitweter Mutter gehört. Das Gehalt, das Sandra Muccio als Krankenschwester bezieht, ist das einzige Einkommen, das die Familie hat. Die dringend notwendigen Renovierungsarbeiten können deshalb nicht erledigt werden. Sascha Mund betont allerdings, dass es gerade für den autistischen Sohn Lennard wichtig sei, jetzt und in naher Zukunft in seinem gewohnten Umfeld bleiben zu können. Ebenso wichtig für die gesamte Familie wäre es, dass Tochter Mila den Führerschein machen kann, um insbesondere ihre beiden Brüder – die niemals den Führerschein machen werden – zu Arztterminen zu bringen oder den wöchentlichen Einkauf der Familie tätigen zu können, sagt Sascha Mund und ergänzt: „Ich bitte um Solidarität für die Familie. Durch einen Spendenaufruf soll den drei Kindern der anfängliche schwere Weg ohne ihre Mutter wenigstens ein bisschen erleichtert werden.“