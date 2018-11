später lesen Gefährlicher Unsinn Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Teilen

Twittern







(red) Unbekannte haben in der Kirschhofer Straße in Eiweiler vier Gullydeckel aus der Fahrbahnrinne gehoben und entwendet, was auch eine Gefährdung des fließenden Verkehrs bedeutete. Bemerkt wurde das Verschwinden der Abdeckungen am Dienstag, 27. November, gegen 7.30 Uhr.