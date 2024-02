Alle wollten das Gleiche, nur anders ... Rat verursacht „Knoten im Kopf“ des Bürgermeisters

Vor 750 Jahre wurde Heusweiler erstmals urkundliche Erwähnt, der Ortsteil Berschweiler wird dieses Jahr sogar 800 Jahre alt. Beide Jubiläen will man im Sommer groß feiern. Der Gemeinderat beschloss am Donnerstagabend einstimmig, dass für das Heusweiler Jubiläum 12 500, für das Berschweiler Jubiläum 2500 Euro zur Verfügung gestellt werden – jeweils als so genannte Sicherungsmaßnahme; Geld fließt also, falls die Veranstaltungen Defizite schreiben sollten.