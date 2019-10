Lokalpolitik : Von Energiesparen bis Kita-Plätze

Heusweiler Heusweiler Gemeinderat hat umfangreiches Programm auf der Tagesordnung.

Der Heusweiler Gemeinderat tagt am Donnerstag, 31. Oktober, 18.30 Uhr, im Rathaus. Im öffentlichen Teil stehen die Gemeindekindergärten im Mittelpunkt. So will die SPD Auskunft von der Verwaltung, wie viele Krippen- und Regelplätze es gibt, wie viele Plätze an Kinder außerhalb von Heusweiler vergeben sind, wie viele Kinder aus Heusweiler auf der Warteliste stehen und wie viele von einer Tagesmutter betreut werden. Auch möchte die SPD wissen, ob die Verwaltung den gesetzlich garantierten Rechtsanspruch eines Betreuungsplatzes garantieren kann, wie sie mit möglichen Klagen umgeht und wie sie die Platzprobleme lösen will.