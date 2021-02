Gemeindehaushalt 2021 : Kleinblittersdorf investiert 6,3 Millionen Euro

Das in die Jahre gekommene Dach der Spiel- und Sporthalle in Kleinblittersdorf (im Vordergrund) wird in diesem Jahr für 200 000 Euro erneuert. Es ist schon seit Jahren undicht. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Gemeinde erneuert Gebäude, baut Straßen fertig – und sie schafft inmitten von Auersmacher ein Haus für alle Kinder und Vereine.

Die Gemeinde Kleinblittersdorf hat als eine der ersten Kommunen im Saarland einen genehmigten Haushalt. Er sieht Baumaßnahmen in den fünf Ortsteilen für etwa 6,3 Millionen Euro vor. Dabei setzt die Verwaltung angespartes Geld ebenso ein wie Zuschüsse und Eigenanteile der Gemeinde. In Auersmacher nimmt sie das Großprojekt „Umbau Ruppertshofsaal“ in Angriff. 2,1 Millionen Euro stehen zur Umgestaltung des Kellers und des Erdgeschosses in einen Kindergarten bereit. 740 000 Euro soll der Bau von Vereinsräumen im Obergeschoss kosten.

Geld angespart hat die Gemeinde für die Sanierung der Hochstraße (10 000 Euro) und der St.-Barbara-Straße (20 000 Euro). Am Naturrasenplatz wird für 11 000 Euro ein neuer Wasseranschluss installiert. Am Umkleidegebäude am Kunstrasen wird die Solaranlage für 4000 Euro instandgesetzt. Auf dem Weg zum Auersmacher Feld durch die Hochstraße werden für 5000 Euro die Querrinnen und Entwässerungsgräben erneuert. Dort lief bei starkem Regen das Wasser immer über die Straße.

In Bliesransbach ist der Endstufenausbau „Am Hasselberg“ mit 1,1 Millionen Euro die größte Maßnahme. Dort läuft die Ausschreibung, so dass die 1,1 Millionen noch kein endgültiger Betrag sind. Die Straße Im Bungert wird für 5000 Euro und die Mauer am Friedhof für 10 000 Euro saniert. Zudem bekommt der Friedhof für 18 000 Euro einen weiteren Wasseranschluss, und die Leichenhalle wird für 8000 Euro saniert. Ebenfalls 8000 Euro kostet die Befestigung der Containerstellplätze in der Wingertstraße und am Sportplatz. Der Spielplatz am Schwesternhaus im Ortszentrum bekommt für 5000 Euro ein neues Spielgerät. Alle Haltestellen, die in Bliesransbach noch nicht barrierefrei sind, werden für 30 000 Euro umgebaut. Für den in zwei bis drei Jahren anstehenden Endstufenausbau „In den großen Reben“ werden 40 000 Euro angespart. Die Bliesransbacher Feuerwehr bekommt für 400 000 Euro ein neues Fahrzeug, und für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses stehen 26 000 Euro bereit.