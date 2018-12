Die Gemeinde Heusweiler prüft die Möglichkeit, das Platzproblem in den kommunalen Kindergärten und Kindertagesstätten mit einer so genannten „Container-Kita“ zu beheben. Den Antrag dazu hatte die FDP gestellt. Ihr Sprecher Ulrich Krebs wies auf die vor allem im Krippenbereich sehr angespannte Situation in Heusweiler hin (die Saarbrücker Zeitung berichtete mehrfach).

Es gibt zwar Planungen, die in Richtung Erweiterung bestehender Kitas oder eines Kita-Neubaus gehen, doch das Problem ist der Zeitraum bis zur Fertigstellung. „Es werden dabei zwei bis vier Jahre bis zur Lösung überschritten. Das ist eindeutig zu lange“, sagte Krebs. Schon jetzt stünden 150 Namen auf der Warteliste, die Nachfrage sei gewaltig. „Zuziehende Eltern kommen nicht mehr auf die Wartelisten, da diese hoffnungslos überfüllt sind und das Kind vor Aufnahme in den Kindergarten bereits das Grundschulalter erreicht“, ergänzte Krebs. Deshalb plädierte er für eine schnelle Lösung.

Das Gelände an der Grundschule in Eiweiler beispielsweise biete genügend Platz für eine Kita auf Container-Basis mit entsprechend großem Außenbereich. Der Anschluss von Wasser und Strom stelle dort kein erhebliches Problem dar, und durch die Hanglage sei die Entwässerung zur Großwaldstraße hin ohne Schwierigkeiten möglich. Dies sei aber nur ein möglicher Standort, Krebs wollte andere nicht ausschließen. „Es geht nur darum, als familienfreundliche Gemeinde schnell in die Betreuung zu kommen“, betonte Krebs und hob hervor, dass eine Kita, die auf Containerbasis errichtet wird, in sechs bis neun Monaten bezugsfertig sein kann.

Der Antrag fand breite Unterstützung. So wies Stefan Schmidt (SPD) darauf hin, dass die Gemeinde Wallerfangen ihr Kindergartenproblem ebenfalls durch eine solche Container-Kita gelöst hat: „Die Container sind modular einsetzbar, man kann also bei Bedarf kurzfristig Container dazustellen oder welche wegnehmen.“ Außerdem seien diese Container mittlerweile im Standard auf dem Niveau eines Gebäudes, auch von der Wärmedämmung her. „Eltern oder Großeltern brauchen sich da keine Sorgen zu machen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat der Partei.

Manfred Schmidt (CDU) bat allerdings darum, dass die Verwaltung zunächst die Kosten für eine Container-Kita ermitteln und dem Rat vorlegen soll. Der Rat beschloss deshalb einstimmig, dass die Verwaltung die Kosten ermitteln soll, die in den nächsten vier Jahren für eine solche Container-Kita, in der drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe untergebracht werden können, anfallen. Und zwar sowohl Mietkosten als auch Kosten für einen Kauf dieser Container. Außerdem soll die Verwaltung prüfen, ob es Zuschussmöglichkeiten gibt und sie soll dem Rat sagen, welches der optimale Platz in der Gemeinde für eine Container-Kita ist. Anfang des neuen Jahres will der Rat seine Entscheidung treffen.