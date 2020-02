Karnevalsknüller in Eiweiler : Heusweiler Fastnachter begeistern ihre Fans

Heusweiler-Eiweiler 21 Büttenbeiträge mit über 100 Aktiven, fünf Stunden Singen, Schunkeln und Lachen, 300 begeisterte Narren in der nahezu ausverkauften Eiweiler Großwaldhalle. Das war – in Zahlen – die Gala-Kappensitzung der Heusweiler Karnevalsgesellschaft (HKG).

So geschehen beim Showtanz „Madagaskar“ der HKG-Minigarde, bei dem elf Mädchen im Alter von drei bis sechs Jahren zu den Klängen von „I like to move it“ von „Reel 2 real“ tanzend und Rad schlagend über die Bühne wirbelten. „Auf den Nachwuchs sind wir in Heusweiler ganz besonders stolz“, sagte HKG-Präsidentin Angela Horn. Eine freche und frische Choreographie präsentierten die Little Diamonds der HKG bei ihrem Showtanz „New Generation“.