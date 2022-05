Vorteil für berufstätige Eltern : Zwei Stunden mehr Betreuung in den Heusweiler Kitas

Zwei Stunden mehr Betreuung in den Heusweiler Kitas

Heusweiler Die Gemeinde Heusweiler wird ihre Kinderbetreuungszeiten in allen gemeindlichen Kindergärten ausweiten. Künftig sollen die Kinder nicht mehr von 7 bis 17 Uhr, sondern von 6 bis 18 Uhr betreut werden.

Den Antrag dazu hatte die SPD gestellt. Sie möchte, dass Kinder berufstätiger Eltern auch außerhalb der Regelzeiten betreut werden können. Die Verwaltung hatte dazu eine Elternbefragung in Auftrag gegeben und zum Jahresbeginn die Eltern von 797 Heusweiler Kinder im Alter bis 5 Jahren schriftlich befragt. 333 hatten geantwortet. 45 davon gaben an, einen Betreuungsbedarf in der Zeit zwischen 6 und 7 Uhr zu haben, 30 würden die Zeit von 17 bis 18 Uhr nutzen. 14 nannten einen Betreuungs-Bedarf zwischen 5 und 6 Uhr, sowie zwischen 18 und 19 Uhr.