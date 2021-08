Der Heidenfriedhof von Wahlschied : Ein Friedhof für die Unerwünschten

Ehrenamtliche Sanierung des „Heidenfriedhofs“ in Heusweiler-Wahlschied, von links: Martin Zewe, Joachim Jochum, Klaus Ollinger und Jürgen Fischer. Foto: Fredy Dittgen

Wahlschied Ungetaufte, aus der Kirche Ausgetretene, Totgeburten und „Selbstmörder“ wurden einst auf dem Wahlschieder Heidenfriedhof bestattet. Ehrenamtliche wollen ihn dem Vergessen entreißen.

Der Heidenfriedhof im Heusweiler Ortsteil Wahlschied ist einzigartig in Deutschland. Sogar im gesamten deutschsprachigen Raum und ganz Mitteleuropa gibt es wenig Vergleichbares. Das fand eine Gruppe ehrenamtlich tätiger Männer und Frauen aus Wahlschied, Kutzhof und Umgebung bei ihren Recherchen heraus. Sie wollen den Heidenfriedhof wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzen. Angelegt wurde der Friedhof nach einem Beschluss des damaligen Wahlschieder Gemeinderates am 22. Mai 1922. Mit sieben zu vier Stimmen hatte der Rat beschlossen, eine Parzelle am Ende der Flurstraße, neben dem evangelischen Friedhof, „zur Anlegung eines bürgerlichen Begräbnisplatzes bereitzustellen und seiner Zweckbestimmung entsprechend herrichten zu lassen“. Die Parzelle wurde mit Maschendraht eingezäunt, ein schmiedeeisernes Tor bildete den Eingang, eine „lebende Hecke“ wurde als Einfriedigung angepflanzt.

Bestattet wurden dort bis 1935 totgeborene Kinder, Ungetaufte, Menschen, die sich das Leben genommen hatten und auch alle, die aus der Kirche ausgetreten waren. Im Allgemeinen fanden solche „Heiden“ einen Platz in einer abgelegenen Ecke der Friedhöfe oder außerhalb des Friedhofs an der Friedhofsmauer. In Wahlschied aber ging es offensichtlich strenger zu.

Info Keine geweihte Erde für „Selbstmörder“ Das Gebot „Du sollst nicht töten“, bezogen auch auf das eigene Leben, war einer der Gründe, aus denen die Kirche die Selbsttötung so strikt ablehnte, dass sie sich – eine jüdische Tradition übernehmend – bis ins frühe 20. Jahrhundert weigerte, „Selbstmördern“ die Bestattung auf Friedhöfen zu gewähren. Der Leichnam wurde in „ungeweihter Erde“ bestattet. Im Mittelalter gab es sogar Fälle mit Gerichtsprozessen gegen „Selbstmörder“ und postmortalen Hinrichtungen.

Im Volksmund wurde der Friedhof fälschlich Judenfriedhof genannt, doch Juden wurden dort wohl nie bestattet. Nach der letzten Bestattung erteilte das damalige Naziregime der Zivilgemeinde das Recht, „Heiden“ auf dem evangelischen Friedhof zu bestatten, der Heidenfriedhof begann zu verwildern und geriet in Vergessenheit. Ein früherer Friedhofswärter Wahlschieds berichtete, er habe um 1970 ein letztes Mal Pflegearbeiten vorgenommen, danach sei auf dem Heidenfriedhof nie mehr gearbeitet worden.

Jetzt will eine Gruppe um den Kutzhofer Martin Zewe und den Saarbrücker Klaus Ollinger den Heidenfriedhof aus seinem Dornröschenschlaf holen. Aufmerksam auf diesen Friedhof wurden sie im vorigen Spätsommer, als der sogenannte Heusweiler Sieben-Dörfer-Wanderweg in der Saarbrücker Zeitung vorgestellt wurde („Neue Wanderroute über die Kutzhofer Alpen“). Darin hieß es: „In Wahlschied kommen die Wanderer an einem alten Heidenfriedhof vorbei.“ Zewe und Ollinger suchten diesen Friedhof auf und sahen – nichts. Das Gelände war derart verwildert, dass nur Ortskenner ahnen konnten, wo der Friedhof einst gelegen hatte.

Mit Joachim Jochum, Jürgen Fischer, Thomas Kuhnert, Klaus Maas, Hans-Josef Rieber, Jürgen Jünger, Hermann Dörrenbecher, Sonja Kerber sowie Albert und Jürgen Ziegler bekamen Zewe und Ollinger Mitstreiter, fanden sie auch Unterstützung bei der Gemeindeverwaltung sowie der Baumaschinenfirma BBL.

Heidenfriedhof in Heusweiler-Wahlschied: kläglicher Rest eines Flügels des einstamls zweiflügligen Eingangstores. Foto: Fredy Dittgen