In der Lebacher Straße in Eiweiler ist ein Ford Focus Kombi vorne links erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall zwischen vergangenem Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7.40 Uhr. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von 3000 Euro zu kümmern, am Ford wurde weißer Lackabrieb festgestellt.